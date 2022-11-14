Вашингтон, 14 ноября, 2022, 18:11 — ИА Регнум. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс прибыл в Турцию, чтобы обсудить с главой российской разведки Сергеем Нарышкиным последствия возможного применения ядерного оружия на территории б. УССР, сообщает 14 ноября Reuters со ссылкой на Белый дом.

(сс) East Asia and Pacific Media Hub U.S. Department of State Уильям Бернс

При этом источник агентства отметил, что Бёрнс «не ведет никаких переговоров» и не обсуждает урегулирование конфликта, а лишь намерен передать послание администрации президента США Джо Байдена о том, какие последствия могут ожидать Россию в случае применения ядерного оружия.

Помимо этого, Бёрнс также намерен поднять вопрос о делах задержанных в России американских гражданах.

Напомним, ранее в журнале «Военная мысль», издаваемом Министерством обороны России, был опубликован материал, согласно которому Соединённые Штаты разрабатывают средства нейтрализации российского ядерного оружия.