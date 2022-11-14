Москва, , 19:22 — REGNUM Жители РФ продолжают нуждаться в потребительских кредитах, в то время как соответствующие возможности банков остаются ограниченными из-за требований регулятора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 ноября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Кредит 401(K) 2012

«Выросший в октябре 2022 года интерес населения к микрозаймам связан с несколькими причинами, — сказал экономист. — Последние годы ужесточалось регулирование банковских рисков и, соответственно, выросли требования банков к потенциальным заемщикам и снизился риск-аппетит. В 2022 году благосостояние российских граждан не росло, и банки учитывают это, справедливо опасаясь усиления кредитных рисков, препятствующих выдаче кредитов существенной части потенциальных заемщиков».

Кроме того, как отметил Цыганов, в 2022 году снизилась активность банков с иностранным капиталом, которые прежде были заметными игроками на рынке потребительского кредитования.

«В итоге пиковый рост потребности в потребительском кредите в конце сентября — октябре 2022 года вызвал число обращений населения к оставшейся в доступности возможности — микрозаймам в МФО. В дальнейшем тенденция может получить продолжение, так как потребность в кредитовании у населения сохраняется, а возможности коммерческих банков ограничены вполне справедливыми в текущих условиях нормативными актами Банка России, — сказал экономист. — Поэтому в случае возникновения нового пика потребностей может также сформироваться повышенный спрос на услуги МФО».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в России не будут расти объемы выдачи микрокредитов.

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