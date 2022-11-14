Москва, 14 ноября, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Пентагон пересматривает стратегию сдерживания России, пишет журнал «Военная мысль» Минобороны РФ «Российская газета».

США и Россия

В статье «Анализ концепций ведущих государств по применению перспективных неядерных средств поражения» сказано, что прямое ядерное противоборство с Россией американцев не устраивает.

Пересмотрев свои стратегию сдерживания, они рассчитывают в гипотетическим случае нанести по России массированный опережающий удар неядерными средствами.

«В целях реализации положений представленных концепций США намерены основные усилия направить на коренную модернизацию ведущего компонента военной мощи вооруженных сил США — стратегических наступательных сил с акцентом на опережающие темпы разработки и поставки на вооружение стратегических неядерных систем», — говорится в публикации.

«Приступили к созданию адаптированного к современной обстановке и эффективного инструмента стратегического сдерживания вероятного противника, сдерживающая роль которого заключается не в создании для противника реальной угрозы физического уничтожения массированным применением непревзойденных по составу и мощи стратегических наступательных сил, а в формировании у него осознания несоразмерности затрат (последствий) над получаемыми выгодами от реализации его агрессивных намерений», — пишут авторы.

По их словам, сейчас Пентагон акцентируют своё внимание «на формировании перспективного неядерного средства стратегического военного сдерживания и создании для этого эффективной научно-производственной базы».