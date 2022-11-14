Южно-Сухокумск, Дагестан, , 17:40 — REGNUM В Дагестане пострадали от нападения бродячих собак два жителя города Южно-Сухумска. Один из них, являющийся несовершеннолетним, получил телесные повреждения, что стало причиной возбуждения уголовного дела, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Собака Dineshraj Goomany

Его фигурантом стали должностные лица администрации города, в обязанности которых входит организация работы по отлову и содержанию бездомных животных. Их обвиняют в халатности. По мнению следствия, люди пострадали из-за непроявления чиновниками должного внимания к проблеме безнадзорных собак. В настоящее время устанавливаются конкретные подозреваемые.

Напомним, уголовное дело было возбуждено после информации, появившейся в ИА «Черновик». Издание рассказывало, что в городе Южно-Сухумске стаи бездомных собак держат в страхе горожан уже несколько лет. Ранее возбуждалось уголовное дело в отношении дирекции фирмы-подрядчика, которая должна была вести отлов животных и заниматься их содержанием.

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