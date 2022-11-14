Вашингтон, 14 ноября, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден назвал себя «косоглазым оптимистом» после того, как результаты промежуточных выборов неожиданно оказались удачными для Демократической партии, которая сохранила за собой большинство в Сенате, сообщает 14 ноября Reuters.

Gage Skidmore Джо Байден

В минувшие выходные демократы сохранили контроль над Сенатом США вопреки прогнозам СМИ и экспертов, которые предупреждали, что избирателей больше волнуют цены на бензин, чем заявления Байдена о том, что равенство и демократия находятся под угрозой.

«Я знаю, что я косоглазый оптимист. Но я не удивлен явкой», — сказал Байден журналистам, ссылаясь на песню из мюзикла «Юг Тихого океана», в которой поется об умении сохранять оптимизм вопреки всем проблемам.

Помимо этого президент отметил, что следующим шагом для него будет налаживание отношений с республиканцами.

Напомним, 13 ноября американский телеканал NBC опубликовал материал, согласно которому действующий сенатор от Демократической партии США Кэтрин Кортез Масто побеждает на промежуточных выборах в штате Невада, в результате чего демократы сохраняют контроль над верхней палатой Конгресса.