Москва, , 19:53 — REGNUM Турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу в резком тоне отреагировал на соболезнования Соединенных Штатов в связи со взрывом в Стамбуле, сообщает Anadolu.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению министра, соболезнование Штатов стоит расценивать «как если бы убийца первым прибыл на место преступления, и реакция на это послание проявится очень четко. Это будет видно в ближайшем будущем, даст бог», отметил он.

Глава МВД Турции также осудил «неискренность» некоторых партнеров его страны, которые, как он добавил, укрывают, спонсируют, а также всячески поощряют террористов.

Реакцию турецкой стороны обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения сочли заявление представителя Анкары смелым. Другие считают, что дальше слов Турция в своей реакции не пойдет.

«Смелое заявление!» — написала Iraida.

Сулейман Сойлу. Министр МВД Турции icisleri. gov. tr

«Хороший тон. Турция набрала скорость и обросла мясом для того, чтобы напомнить США, что не стоит везде совать свой полосатый кривой нос», — добавил Roman Д.

«Опять звездно-полосатые уши торчат?! И как так получилось?!..» — с сарказмом отреагировала Woman.

«Наконец и Турция начала просыпаться ото сна, навеянного лживыми похлопываниями по плечу англосаксами», — пишет Андрей.

«Эрдогана отрезвила попытка Штатов ему майдан устроить. Но сама Турция, надо понимать, имеет во всем свои амбиции, а Эрдоган — тот еще жук. Он не пророссийский, он протурецкий… Это пробуждение означает, что они будут более самостоятельны для себя. Для нас это хорошо лишь тем, что они не стали пока таким же инструментом, как [киевский режим]…» — ответил Андрею «А».

«Ничего не будет. Побубнят и перестанут…» — считает NoName.

«Потихоньку, помаленьку с одного стульчика Эрдоган сползёт, вернее придётся», — выразила свое мнение Zarina.

«Финнам и шведам теперь НАТО не светит точно. Если только султана (Эрдогана — М. Р.) не скинут со стула», — отметил Александр.

«Эрдоган маленькими шажками выходит из-под контроля Америки», — считает Ольга.

Задержание предполагаемой исполнительницы теракта. Стамбул. 14.11.2022 icisleri. gov. tr

«Кто бы сомневался в подлом поведении Штатов, — ищи кому выгодно, — говорили древние», — прокомментировала Lydia R.

«Когда все страны перестанут бояться гегемона и бросят ему вызов, только тогда в мире начнут жить лучше. Иначе Америка так и будет развязывать войны, устраивать теракты, разрушать целые государства ради своего обогащения», — пишет Olga S.

«Кто бы сомневался, что это американцы мстят за будущий [газовый] хаб», — написал Женя.

«Эрдоган все, конечно же, знает. Однако турки нерешительные, только зубы показывать могут. Они как Китай, кроме заявлений и митингов ничего не бывает. И с Россией отношения не портят и [Киеву] помогают. Одним словом торгаши», — добавил еще один участник обсуждения.

«Смело, громко. Интересно, сколько часов продержится Турция на своем мнении», — задалась вопросом одна из участниц обсуждения.