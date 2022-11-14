Санкт-Петербург, 14 ноября, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Навигация маломерных судов в Ленинградской области завершится в среду, 16 ноября, такое распоряжение 14 ноября подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

Елена Молчанова ИА REGNUM Навигации маломерных судов в Ленобласти

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ленинградской области вместе с похолоданием ожидается ухудшение погодных условий в виде мокрого снега. Непогода в регион придет 15 ноября. На западе области в этот день ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью местами сильные. Ветер ночью юго-западный, южный слабый, днем переходящий к северо-восточному, северному умеренный. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от — 2…+3 градусов.

На востоке области также ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, ночью местами небольшие, днем местами сильные. Ветер юго-западный, южный, днем переходящий к восточному, северо-восточному слабый. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем — 3…+2 градуса. В отдельных районах может быть налипание мокрого снега. На дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем слабо повышаться.

Напомним, что в Санкт-Петербурга навигация по рекам и каналам города завершается 15 ноября.