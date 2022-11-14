Москва, 14 ноября, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Киев продолжает стремиться разрезать российские войска на две части, выйти к Азовскому морю и перекрыть пути снабжения, полагает член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Пресс-служба правительства Забайкальского края Андрей Гурулёв

«Ещё 2 месяца назад я в передаче у Владимира Соловьёва рассуждал о планах с точки зрения командующего ВСУ. Из их возможных целей тогда обозначил — разрезание нашей группировки на две части, выход к Азовскому морю, перекрытие путей снабжения. Я уверен, что к этому враг стремится и сегодня, немного другими способами, но тем не менее. Переброска их сил и средств на Запорожье говорит о том, что целями в этом плане могут стать Мелитополь, Бердянск и Мариуполь», — рассуждает Гурулёв в телеграм-канале.

Парламентарий убежден, что Минобороны, Генеральным штабом и командующим группировкой войск просчитывались все эти варианты при отходе на левый берег Днепра.