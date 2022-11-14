Москва, , 16:56 — REGNUM На херсонском направлении в ближайшее время прямых столкновений ждать не надо, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Андрей Гурулёв Пресс-служба правительства Забайкальского края

«Мы заняли оборону по левому берегу Днепра, причем на довольно-таки приличном расстоянии от самой реки, чтобы не подвергаться обстрелам напрямую. Наши войска надо беречь, какое-то количество там в любом случае держать, если вдруг ВСУ рискнёт форсировать Днепр — такое вполне вероятно, учитывая их методы и тактику ведения боевых действий», — рассуждает Гурулёв в телеграм-канале.

Кроме того, по его словам, часть ресурсов у ВСУ высвободились и для других направлений.

«Я с фронта получаю обратную связь, знаю, что кое-где в последние дни кратно участились атаки из HIMARS. Это неприятная информация, но уверен, что в войсках подобный сценарий развития событий просчитывался. Главное — организовать стратегическую оборону, удержать противника», — подчеркнул Гурулёв.