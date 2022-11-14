Новоуральск, Свердловская область, 14 ноября 2022, 16:52 — REGNUM В Свердловской области мошенники обманывают пожилых граждан, ссылаясь при этом на якобы указ президента России Владимира Путина. Об этом 14 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Одной из пострадавших оказалась 80-летняя женщина. Ей позвонил якобы представитель банка и заявил, что некий племянник попытался снять деньги с её счёта., а затем потребовал забрать деньги из банка и отправить их на другой счёт. Своё требование он объяснил «декларированием денежных средств во исполнения указа Владимира Путина», пишет Накануне. Ru со ссылкой на отдел полиции Новоуральска.
В итоге гражданка сняла деньги со счёта и перевела аферистам. При этом звонивший всё это время находился с ней на связи. Он пообещал, что деньги скоро вернутся, но этого не произошло.
Полиция призывает граждан быть бдительными. Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловчан атаковали мошенники, звонившие якобы из военкоматов.