Новоуральск, Свердловская область, 14 ноября, 2022, 16:52 — ИА Регнум. В Свердловской области мошенники обманывают пожилых граждан, ссылаясь при этом на якобы указ президента России Владимира Путина. Об этом 14 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

Одной из пострадавших оказалась 80-летняя женщина. Ей позвонил якобы представитель банка и заявил, что некий племянник попытался снять деньги с её счёта, а затем потребовал забрать деньги из банка и отправить их на другой счёт. Своё требование он объяснил «декларированием денежных средств во исполнения указа Владимира Путина», пишет Накануне. Ru со ссылкой на отдел полиции Новоуральска.

В итоге гражданка сняла деньги со счёта и перевела аферистам. При этом звонивший всё это время находился с ней на связи. Он пообещал, что деньги скоро вернутся, но этого не произошло.

Полиция призывает граждан быть бдительными. Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловчан атаковали мошенники, звонившие якобы из военкоматов.