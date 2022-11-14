Вена, , 17:01 — REGNUM Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) понизила свой прогноз относительно роста мирового спроса на нефть по итогам 2022 года на 0,1 миллиона баррелей — до 2,5 миллиона баррелей в сутки. Об этом говорится в опубликованном 14 ноября докладе организации.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Прогноз роста спроса на 2023 год также понижен на 0,1 миллиона баррелей — до 2,1 миллиона баррелей в сутки.

В комментарии экспертов ОПЕК отмечается, что прогнозы пересмотрены из-за сохраняющейся политической неопределённости и ослабления экономической активности в мире, а также из-за коронавирусных ограничений в Китае.

Читайте ранее в этом сюжете: ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России в 2022 году