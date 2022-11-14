Махачкала, 14 ноября, 2022, 17:36 — ИА Регнум. В Дагестане отменили условный приговор бывшему бухгалтеру Дагестанского государственного технического университета Гюльмире М. Верховный суд направил дело на повторное разбирательство в суд первой инстанции — Советский районный суд Махачкалы, пишет «Молодежь Дагестана».

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Напомним, ранее главбух вуза была обвинена в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы. В общей сложности фигуранты дела из числа сотрудников университета в 2015–2018 годах похитили более 96,6 млн рублей, выделенных на выплаты стипендий и заработной платы. Конкретно Гульмире М., вменялось в вину хищение свыше 13 млн рублей. Ранее она была признана виновной и получила четыре с половиной года лишения свободы условно.

Однако Верховный суд Дагестана установил, что при назначении наказания были допущены «существенные нарушения норм уголовно-процессуального закона». Кроме того, было отмечено, что заслуживают внимания доводы прокуратуры о необоснованности условного наказания.

Как сообщало ИА REGNUM, преступная группа в техническом университете Дагестана в течение четырех лет, начиная с 2015 года, подделывала подписи в платежных ведомостях о получении заработной платы, премий, стипендий и перечисляла денежные средства на расчетные счета доверенных лиц, в последующем похищая их.