Сургут, Югра, 14 ноября, 2022, 16:48 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) за два месяца автомобилисты в результате дорожно-транспортных происшествий снесли либо повредили полностью 41 ограждение. Об этом «СургутИнформ-ТВ» сообщил директор МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» Валерий Ходжаев.

Ограждение на дороге

Новое ограждение на автодорогах Сургута поставили в сентябре. С того времени по сегодняшний день было совершено 19 ДТП, в результате которых снесено либо повреждено полностью 41 ограждение.

«За истёкшую неделю таких ДТП было четыре и 10 секций снесли», — сообщил Валерий Ходжаев.

По каждому случаю принимаются меры по восстановлению, а также установлению виновного лица и взысканию с него этого ущерба.

Причём не только автолюбители наносят ущерб ограждениям, но и дорожники. В 2021 году подрядная организация повредила живую изгородь — кустарники — на бульваре Свободы, проспектах Мира и Комсомольском и на улице Дзержинского. Подрядчику пришлось восстанавливать насаждения за свой счёт.