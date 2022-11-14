Бухарест, , 16:45 — REGNUM Сотни кварталов в столице Румынии остались без отопления в результате масштабной аварии на магистральном трубопроводе теплоэлектроцентрали. Об этом 14 ноября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Коммунальная авария оставила без отопления более 200 домов в Барнауле Пресс-служба мэрии Барнаула

По предварительным данным, прорыв произошел сегодня утром неподалеку от центра города. В итоге подача тепла была частично прекращена в несколько клиник и больниц, а также школы и детские сады. Полностью обогрева лишились более 40 тыс. столичных квартир.

Как утверждают представители местных коммунальных служб, неполадки будут устранены не ранее 17 ноября. При этом температура воздуха в Бухаресте в ночное время опускается ниже нулевой отметки. В ряде регионов страны наблюдаются сильные снегопады.

Напомним, на сегодняшний день в столице Румынии более 80% объектов системы водоснабжения и теплоподачи полностью изношены. Из-за отсутствия средств мэрия Бухареста не может провести соответствующий капитальный ремонт.

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