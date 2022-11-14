Санкт-Петербург, 14 ноября, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Фотография голых ягодиц на фоне храма «Собор Воскресения Христова на Крови» Санкт-Петербурга обошлась молодому петербуржцу в 80 тыс. рублей штрафа, сообщили 14 ноября в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Елена Молчанова ИА REGNUM Храм Воскресения Христова на Крови, или храм Спаса на Крови

Ранее ИА REGNUM рассказывало, что в ноябре 2021 года полиция задержала 15-ти и 17-летнего молодых людей, которые летом того же года сфотографировали оголенные нижние части своего тела на фоне православного храма, памятника архитектуры и культуры в центре Петербурга. В отношении подростков было возбуждено уголовное дело по статье 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»).

Спустя почти год мировой судья судебного участка №199 Центрального района Санкт-Петербурга огласила приговор в отношении Андрея Курдова. Он на фото оголил свои ягодицы и после раскаяния и признания вины его дело слушалось в особом порядке.

Суд счел поступок юноши хулиганским, совершенным с целью исполнения преступного умысла, «направленного на совершение публичных действий, выражающих неуважение к обществу, совершенных в целях оскорбления чувств верующих путем глумления на фоне культового здания, сделали фото, которое потом разместили в социальной сети».

«Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 80 000 рублей», — подытожили в ОПС.