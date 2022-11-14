Вена, , 16:41 — REGNUM Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) повысила свой прогноз по росту добычи нефти и конденсата в России в 2022 году. Об этом говорится в опубликованном 14 ноября докладе организации.

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«Добыча жидких углеводородов в России в 2022 году, согласно прогнозу, вырастет на 133 тысячи баррелей в сутки по сравнению с 2021 годом и составит в среднем 10,9 миллиона баррелей в сутки», — говорится в материале.

Таким образом, оценка повышена на 69 тысяч баррелей в сутки по сравнению с прогнозом прошлого месяца. В комментарии экспертов ОПЕК уточняется, что прогноз пересмотрен «из-за более высокого уровня добычи в сентябре и, предварительно, в октябре».

При этом ОПЕК ещё более снизила свой прогноз по добыче нефти и конденсата в России на 2023 год. Теперь в организации ожидают, что показатель снизится на 850 тысяч баррелей в сутки — в среднем до 10,1 миллиона баррелей в сутки.

«Прогноз понижен на 62 тысячи баррелей в сутки из-за изменения базы 2022 года», — указывается в комментарии.

В целом в ОПЕК отмечают, что ситуация с добычей нефти в России характеризуются высокой степенью неопределённости.

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