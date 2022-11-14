Киев, 14 ноября, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Обращение к Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть им аннулированные аккредитации опубликовали журналисты на территории б. УССР.

Журналисты

Обращение подписано как журналистами с территории б. УССР, так и иностранцами с Запада. Они лишились права работы в зоне боевых действий за то, что освещали ситуацию в Херсоне.

Подписавшие обращение потребовали «немедленно вернуть аккредитацию» коллегам, «которые освещали события в Херсоне».

Авторы письма призвали власти к равенству возможностей для представителей прессы, к прозрачности правил работы и к отказу от избирательного подхода. По их словам, военное руководство бандеровского режима решило просто запретить прессе работать.