Оренбург, 14 ноября, 2022, 16:38 — ИА Регнум. В отношении главы министерства архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбуржья Натальи Ибрагимовой возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM стало известно от достоверного источника.

Sledcom.ru Материалы уголовного дела

Отметим, что официальных комментариев по поводу уголовного дела против министра пока нет.

Напомним, в декабре 2021 года в Центре развития архитектурной деятельности, градостроительства и благоустройства Оренбургской области и министра архитектуры прошли обыски. После оперативных мероприятий факту злоупотребления полномочиями, повлекшем наступление тяжких последствий, в отношении руководителя некоммерческой автономной организации возбудили уголовное дело.

В центре внимания силовиков оказался договор в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда». Стоимость контракта на выполнение работ и оказание услуг по разработке дизайн-проектов оказалась сильно завышенной. Ущерб бюджету оценили в 98 млн рублей.