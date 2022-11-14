Ставангер, Норвегия, 14 ноября, 2022, 16:44 — ИА Регнум. В Северном море 13 ноября началось производство электроэнергии от первой турбины плавучей ветряной электростанции Hywind Tampen. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает пресс-служба норвежской международной энергетической компании Equinor.

(сс) AngelikaGraczyk Ветряная электростанция

«Это уникальный проект, первая в мире ветряная электростанция, обеспечивающая электроэнергией добывающие нефтегазовые установки», — сказал Гейр Тунгесвик, исполнительный вице-президент компании Equinor по проектам, бурению и закупкам.

Ожидается, что ветряная электростанция Hywind Tampen обеспечит около 35% потребности в электроэнергии на двух месторождениях, что также позволит сократить выбросы углекислого газа с месторождений примерно на 200 000 тонн в год. Во время более высокой скорости ветра процент будет повышаться.

Кроме того, в течение 2022 года в эксплуатацию планируется ввести 7 ветрогенераторов из 11. Ещё четыре ветряка установят в 2023 году.

Отметим, что крупнейшая в мире плавучая ветряная электростанция Hywind Tampen расположена в 140 км от побережья Норвегии. Мощность системы составит 88 МВт. Ветряки установлены на глубине 260-300 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, норвежская международная энергетическая компания Equinor отложила инвестиционное решение по проекту Wisting в Баренцевом море, которое было запланировано на декабрь 2022 года. Разработка проекта продолжается, принятие инвестиционного решения ожидается к концу 2026 года.

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