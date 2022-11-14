Вашингтон, , 17:14 — REGNUM Вопрос контроля над палатой представителей США должен решится после подсчета голосов в нескольких штатах. Республиканцы ещё могут обрести большинство в палате после того, как демократы сохранили свои позиции в Сенате, сообщает 14 ноября Reuters.

Выборы в США Whitehouse.archives.gov

Республиканцы приблизились к тому, чтобы взять главенство в палате представителей, выиграв уже 211 мест против 206 мест у демократов. При этом для большинства необходимо 218 мест. Окончательный результат будет известен только через несколько дней после окончательного подсчета бюллетеней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший пресс-секретарь Дональда Трампа в период его президентства Сара Хакаби заняла пост губернатора американского штата Арканзас.

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