Вашингтон, 14 ноября, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Вопрос контроля над палатой представителей США должен решится после подсчета голосов в нескольких штатах. Республиканцы ещё могут обрести большинство в палате после того, как демократы сохранили свои позиции в Сенате, сообщает 14 ноября Reuters.

Whitehouse.archives.gov Выборы в США

Республиканцы приблизились к тому, чтобы взять главенство в палате представителей, выиграв уже 211 мест против 206 мест у демократов. При этом для большинства необходимо 218 мест. Окончательный результат будет известен только через несколько дней после окончательного подсчета бюллетеней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший пресс-секретарь Дональда Трампа в период его президентства Сара Хакаби заняла пост губернатора американского штата Арканзас.