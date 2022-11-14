Бишкек, , 16:32 — REGNUM В октябре 2022 года инфляция в Киргизии замедлилась до 15,4%, месяцем ранее она достигала 15,5%. Такие данные приводят аналитики Евразийского банка развития.

Инфляция Picserver.org

Для сравнения, инфляция в России в октябре снизился до 12,6%.

По мнению экспертов, недостаточно высокий темп замедления инфляции в Киргизии вызван увеличением спроса со стороны нерезидентов и ростом издержек производителей из-за проблем с международной логистикой.

«Высокие импортные цены продолжат оказывать влияние на потребительские цены в республике. В то же время инфляционное давление со стороны временно въехавших в республику иностранных граждан может ослабнуть в оставшейся части года», — считают аналитики.

ИА REGNUM напоминает, что по данным национального статистического комитета Киргизии, экономика республики в январе–октябре 2022 года выросла на 7%, а номинальный объём ВВП составил около 688 млрд сомов (496,1 млрд рублей).

Вместе с тем, инфляция в Киргизии за тот же период составила 12,1%. Столь высокие показатели местные специалисты объясняют влиянием со стороны мирового рынка продовольствия и энергоносителей, а также высокой импортозависимостью страны.