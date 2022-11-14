Чебоксары, 14 ноября, 2022, 16:31 — ИА Регнум. В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении главы одного из поселений Порецкого района. Её подозревают в превышении полномочий при решении земельных вопросов, в качестве причины поступка называют «видимость добросовестного исполнения поручения», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Наталия Николаева ИА REGNUM На участке земли

Фигурантом уголовного дела стала глава Сиявского сельского поселения Порецкого района. Правоохранители считают, что в 2013 году она изготовила от имени одного из жителей подложное заявление об отказе от оформления наследства на земельную долю, после чего подала соответствующее заявление в суд о признании за сельским поселением права собственности на невостребованные земельные доли ряда собственников.

Правоохранители отмечают, что суд прекратил право гражданина на земельную долю, которая зарегистрирована в собственность поселения. В ведомстве уточняют, что речь идёт об участке общей площадью 7,85 га.

«Подозреваемая [действовала] с целью создания видимости добросовестного исполнения поручения администрации Порецкого района по освоению земель из состава невостребованных земельных долей, достоверно зная о наличии у одного из местных жителей права на наследство на земельную долю», — говорят в следственном управлении.

Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Следствие продолжается.

Напомним, ранее в Чувашии за подлоги при обустройстве противопожарного водоёма и ремонте здания осуждён бывший глава Туванского сельского поселения Шумерлинского района.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Комсомольском районе Чувашии вступил в силу приговор в отношении местной жительницы, уличённой в превышении полномочий на посту главы поселения при решении земельного вопроса. За незаконное оформление участка в свою собственность она оштрафована на 100 тыс. рублей.

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