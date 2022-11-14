Санкт-Петербург, , 16:42 — REGNUM Доля ипотеки при приобретении недвижимости в Санкт-Петербурге достигла рекордного уровня в октябре 2022 года, сообщают 14 ноября аналитики компании «Петербургская Недвижимость». Так, с использованием ипотечного кредита прошло 93% сделок. Доля ипотеки выросла на 3 процентных пункта по отношению к сентябрю и является самым высоким показателем за всё время наблюдений.

Ипотека Fishki.net

«Таким образом, ипотека снова подтвердила свое ключевое значение для развития рынка недвижимости», — заметили в профильной компании, добавив, что структура ипотечных сделок существенно не поменялась по сравнению с предыдущим месяцем.

Самой популярной программой остается ипотека с господдержкой — на нее приходится 72% от всех ипотечных сделок. Доля семейной ипотеки составила 19%, стандартная ипотечная программа — 7%, IT-ипотека — 2%.

Также в компании добавили, что заметные изменения произошли в разрезе ипотечных продуктов. Анализ продаж выявил нового лидера спроса — это траншевая ипотека с платежом от 1 рубля, чья доля составила 38%.

«Траншевая ипотека обошла по популярности субсидированные программы, которые снизились на 27 п. п. по сравнению с предыдущим месяцем и составили 17%», — уточнили в «Петербургской Недвижимости».

Индивидуальные программы в объектах с проектным финансированием в октябре занимают 14% от объема ипотечных сделок, что на 11 п. п. ниже сентябрьского показателя.

Добавим, что средняя стоимость 1 квадратного метра в Санкт-Петербурге в классе «масс-маркет» с апреля по октябрь 2022 года менялась незначительно и составляет 223 тыс. рублей.

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