Воронеж, , 16:29 — REGNUM Обстоятельства конфликта между посетителя одного из заведений общественного питания и его охраной проверяют полицейские в Воронеже. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 ноября сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской область Наталья Куликова.

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«В 01:20 13 ноября текущего года в ОП №5 УМВД России по г. Воронежу поступило заявление от 39-летней местной жительницы о причинении ей телесных повреждений и морального вреда. Предварительно установлено, что в кафе, расположенном на ул. Генерала Лизюкова, возник конфликт между сотрудниками охраны заведения и посетителями. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, причины произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений заявительницы», — уточнил Наталья Куликова.

Отметим, что ранее в социальных сетях появилось видео конфликта между группой молодых людей, посетителей одного из воронежских ресторанов, и мужчинами в камуфляжной форме. По некоторым данным, причиной конфликта стал, якобы флаг ФРГ. Местные СМИ сообщили, что сотрудники ресторана вызвали группу быстрого реагирования.