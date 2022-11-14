Воронеж, 14 ноября 2022, 16:29 — REGNUM Обстоятельства конфликта между посетителя одного из заведений общественного питания и его охраной проверяют полицейские в Воронеже. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 ноября сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской область Наталья Куликова.
Отметим, что ранее в социальных сетях появилось видео конфликта между группой молодых людей, посетителей одного из воронежских ресторанов, и мужчинами в камуфляжной форме. По некоторым данным, причиной конфликта стал, якобы флаг ФРГ. Местные СМИ сообщили, что сотрудники ресторана вызвали группу быстрого реагирования.