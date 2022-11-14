Великий Новгород, , 16:34 — REGNUM В Новгородской области предложили освободить семьи мобилизованных граждан от оплаты детского сада. Инициативу по внедрению этой меры поддержки внесли депутаты фракции «Единая Россия» в Новгородской областной думе, сообщили 14 ноября в правительстве региона, передает корреспондент ИА REGNUM.

Детский сад Дарья Антонова © ИА REGNUM

В Новгородской области ранее уже ввели льготы для семей мобилизованных. В частности, льгота на оплату детского сада для детей составляет не менее 50% от установленной. Для компенсации выпадающих доходов в регионе предусмотрели 1,8 млн рублей. При этом в Мошенском районе с семей мобилизованных уже не берут плату за детский сад. «Единая Россия» предложила освободить от оплаты за дошкольное учреждение семьи мобилизованных во всём регионе.

«Такая просьба прозвучала от наших военнослужащих, которые проходят боевое слаживание в Пскове, во время их встречи с Юрием Ивановичем Бобрышевым. По инициативе председателя думы этот вопрос был вынесен за заседание фракции и впоследствии единогласно принят», — заявила заместитель председателя комитета областной думы по образованию, культуре и спорту Светлана Воронова.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поддержал инициативу. Он предложил коллегам из фракций «ЕР» в муниципалитетах также принять участие. Никитин заявил, что в случае возникновения сложностей с бюджетом, правительство окажет поддержку.

Отметим, что средства из регионального бюджета на помощь семьям с детьми увеличили до 804 млн рублей.

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