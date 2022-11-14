Москва, , 18:24 — REGNUM Немецкий канцлер Олаф Шольц сожалеет в связи с решением российского президента Владимира Путина не ехать на саммит G20. Об этом 14 ноября сообщает DPA.

Политик заявил, что если бы российский президент отправился на саммит G20, то «было бы хорошо». Он также предположил, что вряд ли это решение в последнюю секунду изменится.

«Если это произойдёт, меня бы это порадовало», — сказал политик, призвав также российскую сторону выступить с предложениями по урегулированию конфликта на территории б. УССР.

Заявление Шольца обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что некогда российскому лидеру посещать саммит G20, в стране есть дела поважнее. Другие сочли лицемерием заявление Шольца.

«Не царское это дело. Газ закончится — сами к Путину приедут», — иронизирует Андрей Z.

«Не с кем Владимиру Владимировичу там говорить на этом сборище. Отправив Лаврова, Путин указал им их уровень. Не спорю, уровень высокий, но и Лаврова им много», — прокомментировал Демьян Б.

«Надо было Дмитрия Медведева туда отправить. Он бы им так ответил по их наглой морде и без излишней вежливости», — считает Ирина М.

«Было бы хорошо, если бы Шольц стал заниматься своей страной», — прокомментировала Elina.

«Подождал, пока Путин откажется. И потом начал скулить», — с сарказмом пишет Андрей.

«Пусть дальше сожалеет. Нечего с ними сейчас решать. «Дома» дел много. Когда станут договороспособны, тогда и встретятся», — отметил Aleks B.

«Если он такой смелый… Пусть к нам приезжает… Мы ему тоже много вопросов зададим», — комментирует Oksana.

«Нечего Владимиру Владимировичу там делать, о чём ему с дураками разговаривать там?» — не понимает один из участников обсуждения.

«Скучает что ли?» — иронизирует Key-real.

«Очередное лицемерие или «ливер» в отчаянии?» — задалась вопросом Инна.

«Наш Владимир Владимирович должен НАС радовать! А вас пусть радует Владимир Александрович [Зеленский], по-европейски, у рояля!» — шутит Marina Y.

«Теперь где-то в Германии грустит один Шольц», — с сарказмом добавил «А».

«Вот крысы-то. Оружие, сволочи, не поставляли бы [киевскому режиму], давно [бы] всё закончилось», — написала Светлана Б.

«Надо делами своих стран заниматься, а не мотаться по саммитам и не искать виноватых в своей бездарной проамериканской политике!» — призвал Александр V.

«Пусть умник даст пинка американцам и натовцам в своей Германии и перестанет поставлять оружие [киевскому режиму], вот тогда можно и о мире поговорить», — добавил Evgraf E.

«Лицемер! Испереживался весь!» — написала Любава.

«Что-то последнее время много миротворцев появилось со звериным оскалом», — заметил Николай.

«Что, боится зиму не пережить?» — с сарказмом подытожил Игорь П.