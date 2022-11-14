Москва, 14 ноября, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Звания «Мать-героиня» присвоено двум гражданкам России. Указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Александр Дейнека. Мать. 1932

В указе отмечается, что Ольга Дехтяренко (Ямало-Ненецкий автономный округ) и Медни Кадырова (Чечня) удостоены звания «Мать-героиня» «за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей».

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Напомним, звание «Мать-героиня» в России учреждено в середине августа 2022 года.