Москва, 14 ноября, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин впервые присвоил звание «Мать-героиня». В числе первых награжденных — две женщины: супруга главы Чечни Рамзана Кадырова Медни Кадырова и жительница Ямало-Ненецкого автономного округа Ольга Дехтяренко.

Администрация Президента Российской Федерации Российский орден «Мать-героиня»

В тексте указа, подписанного 14 ноября 2022 года, сказано, что две эти женщины удостоены звания «Мать-героиня» за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

Напомним, Медни Кадыровой 44 года. Не так давно Рамзан Кадыров сообщил, что в их семье воспитываются 14 детей, в том числе двое приемных.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении в России звания «Мать-героиня». Им будут отмечать заслуги женщин, родивших и достойно воспитавших десять и более детей.