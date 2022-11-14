Вашингтон, 14 ноября, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что работает «в огромных количествах с утра до вечера, семь дней в неделю» после недавнего приобретения социальной сети Twitter, сообщает 14 ноября Reuters.

NVIDIA Corporation Илон Маск

«У меня слишком много работы, это точно», — рассказал Маск, выступая по видеосвязи на бизнес-конференции во время саммита G20 на Бали.

Маск является генеральным директором Twitter и Tesla, а также руководит ракетной компанией SpaceX, стартапом по производству мозговых чипов Neuralink и компанией по прокладке тоннелей Boring Company.

При этом в ответ на комментарий о том, что многие бизнес-лидеры в Азии хотели бы стать «Илоном Маском Востока», предприниматель сказал: «Я бы был осторожен в своих желаниях. Я не уверен, что многие люди хотели бы быть мной. Они хотели бы быть тем, кем они меня себе представляют, а это не то же самое. Честно говоря, я поднял на новый уровень самомучение».

Напомним, что ранее Маск не исключил банкротства Twitter. По его словам, компания может столкнуться с «оттоком средств в несколько миллиардов долларов» и, вероятнее всего, это может произойти в 2023 году.