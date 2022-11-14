Москва, , 16:23 — REGNUM Экипаж малого гидрографического судна «Николай Скосырев» обнаружил гидрографическое судно «Меридиан», погибшее в бою с немецкими эсминцами в августе 1941 года. Поиски проходили в рамках завершающего этапа второго сезона комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну». Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Исследование затонувших кораблей Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Ранее, в 2021 году, поиск гидрографического судна «Меридиан» безрезультатно выполнялся малым гидрографическим судном «Николай Скосырев», а также в 2022 году гидрографическим судном «Ромуальд Муклевич».

«С учётом этого, в заключительном походе командиру гидрографической группы лейтенанту Евгению Меркулову была поставлена задача расширить ранее обследованный район: выполнить три галса инструментальной оценки рельефа дна севернее и один галс южнее, в прибрежной зоне», — указано в сообщении.

По итогам четвертого (прибрежного) галса удалось обнаружить судно, габаритные характеристики и гидроакустическое изображение которого соответствовали объекту поиска.

Кроме того, с возвращением на базу гидрографического судна «Николай Скосырев» завершился второй сезон комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну». Отмечается, что в 2022 году экспедиция проходила в Арктике в девять этапов с апреля по ноябрь. В этом году впервые обследован мурманский берег Кольского полуострова в районе между Териберкой и Восточной Лицей. Поиски артефактов проходили в Баренцевом и Белом морях, в Кольском заливе и возле Териберки, а также у островов архипелага Новая Земля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что гидрографическое судно Северного флота «Ромуальд Муклевич» завершило проведение работ по планам комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну» на этапе «Териберка». Также экипаж судна провёл этапы «Баренцево море» и «Подходы к Кольскому заливу», которые ранее не удалось реализовать из-за неблагоприятных погодных условий и необходимости решения других задач навигационно-гидрографического обеспечения Вооруженных сил России.

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