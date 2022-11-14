Москва, 14 ноября, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Если РФ будет торговать с Индией в рупиях, то возникает вопрос, куда Россия сможет потом деть эту валюту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 ноября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Индийская рупия

«Использование рупии в торговле с Индией позволит избегать двойной конвертации, и это привлекательно, — сказал Чеглов. — Плюс упрощаются взаиморасчеты между контрагентами. Но далее встает вопрос: куда экспортерам девать полученную индийскую валюту? То есть ее использование ограничено и интересно скорее импортерам, а не экспортерам. И мы приходим к необходимости бартера или связующего посредника. С другой стороны, рупия — одна из стабильных валют на сегодня. И страна показывает хорошее экономическое развитие, но общество сильно неоднородно и риски политических и социальных потрясений остаются».

По его словам, будущее рупии в среднесрочной перспективе неплохое, и она останется достаточно надежной.

«Тем более страна проводит взвешенную многополярную политику», — уточнил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в планах у Индии нарастить в два раза объёмы торговли с Россией и использовать для проведения расчетов рупии.