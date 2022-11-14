Чебаркуль, Челябинская область, , 16:17 — REGNUM В Челябинской области директор одного из муниципальных учреждений Чебаркуля подозревается в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 ноября в областном управлении СКР.

Уголовное дело Sledcom.ru

По версии следствия, женщина фиктивно трудоустроила в организацию троих граждан. За всё время им начислили более 1 млн рублей зарплаты, которые гражданка потратила по своему усмотрению.

Сейчас по фату преступной деятельности возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, ход которого сопровождают сотрудники полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинске под суд отдали начальника отдела управления строительного надзора. Его обвиняют в получении взятки.