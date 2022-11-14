Париж, 14 ноября, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы Китай оказал «давление» на Россию, передает BFM TV.

Présidence de la République France Эммануэль Макрон

«Глава французского государства в день открытия саммита G20 в Индонезии будет настаивать на том, что в «интересах» Китая также «оказывать давление» на Россию», — заявили в Елисейском дворце в понедельник, 14 ноября.

В заявлении сообщается, что президент Франции скажет главе Китая, что «ваш интерес, как и мой, — оказать давление на Россию, чтобы она вернулась за стол переговоров и уважала международное право».

Как ранее передавало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон намерен продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным и «позвонит ему после саммита G20».

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