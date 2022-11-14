Париж, 14 ноября, 2022, 16:12 — ИА Регнум. В планах французского президента Эммануэля Макрона — связаться по телефону с президентом России Владимиром Путиным по окончании саммита G20, сообщает 14 ноября Agence France-Presse.

Elysee.fr Президент Франции Эммануэль Макрон

Отмечается, что об этих планах французского лидера сообщает Елисейский дворец. Что касается саммита, то глава Франции обсудит отношения с Россией с китайским лидером Си Цзиньпином.

Как отметили в президентской администрации, Макрон планирует заявить председателю КНР, что на Россию нужно повлиять: Китаю следовало бы добиться от Москвы «возврата к переговорам», очевидно, по теме б. УССР, а также «соблюдения международного права» российской стороной.

Напомним, в саммите G20, который завтра стартует на Бали, Путин не участвует: на мероприятие поехал глава МИД РФ Сергей Лавров.