Санкт-Петербург, 14 ноября, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Суд Санкт-Петербурга не позволил мобилизованному командиру реактивно-артиллерийской батареи сменить воинскую должность: после мобилизации ему приходится заново учиться на миномётчика.

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Как сообщили 14 ноября в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга, Выборгский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел административное исковое заявление Сергея Кастрикина к военному комиссариату Выборгского района Санкт-Петербурга, призывной комиссии по частичной мобилизации Выборгского района. Ранее ИА REGNUM сообщало, что Кастрикин был мобилизован в конце сентября.

Офицера запаса, имеющего военно-учетную специальность командира реактивно-артиллерийской батареи (14 разряд) отправили в мотострелковый полк территориальной обороны на должность командира миномётного взвода (10 разряд), что, по словам истца, противоречит его военно-учетной специальности.

По мнению истца, он фактически с нуля проходит обучение, что является нерациональным использованием кадрового запаса. Это, по словам Кастрикина, приводит к неоправданному риску угрозы как его жизни, так и подчиненных.

Рассмотрев административное заявление, судья Выборгского районного суда Санкт-Петербурга в удовлетворении требований истцу отказал. Как пояснил судья, который имеет за плечами службу в армии, артиллерист и минометчик — родственные воинские специальности.

«Это родственные специальности, целеуказания одинаковые, только орудия разные. Вот летчик моряком быть не может, а артиллерист минометчиком может», — указал собеседник ОПС.