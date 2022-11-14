Кострома, , 20:00 — REGNUM С привлечением застройщиков в программу комплексного развития территорий (КРТ) в Костроме «есть трудности». Об этом на заседании комитета Костромской областной думы сообщил директор департамента строительства, ТЭК и ЖКХ Костромской области Сергей Кралин. Компании считают условия реновации невыгодными.

Снос Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж Вячеслав Котёночкин, Владимир Тарасов, Алексей Котёночкин.1969. СССР

«Каждая территория комплексного развития предусматривает наличие школ и детских садов. Если их нет, их необходимо построить. Еще одна сложность — ограничения по этажности. У Костромы статус исторического поселения. Это значит, что по большинству территорий есть требования к высоте строений. Где-то можно возводить здания не выше четырех этажей, где-то — пяти, где-то — семи», — говорится в сообщении думы.

Сейчас власти думают, как заинтересовать строителей участвовать в программе. В частности, рассматривается вопрос о льготном подключении к коммуникациям.

Напомним, в Костроме для реализации КРТ определили две территории в Фабричном районе города. В их границах расположено 18 домов. Программа сходна с реновацией. Власти предлагают горожанам снести дома и получить взамен них денежную компенсацию или равноценное жильё. Если согласие получено, чиновники ищут застройщика, готового снести старые дома и построить на их месте жилье с дорожной и коммунальной инфраструктурой, школы, поликлиники и детские сады. Предполагается, что жители должны получить районы, наполненные социальной инфраструктурой, застройщик — коммерческую выгоду.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители ещё одной улицы в Костроме хотят участвовать в программе реновации

Читайте развитие сюжета: Кострому разделили на историческую и современную части