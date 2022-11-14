Париж, 14 ноября, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна должна «удвоить свои усилия», чтобы позволить Киеву «перезимовать», передает BFM TV.

Официальный сайт президента Франции Эммануэль Макрон

Глава французского государства сделал новое заявление 14 ноября.

«Нам все еще нужно приложить дипломатические усилия, чтобы попытаться вернуть всех за стол переговоров», — снова призвал Эммануэль Макрон.

Президент Франции также воспользовался случаем и напомнил об усилиях Франции, которая предоставляет киевскому режиму «артиллерийские и противоракетные комплексы», а также «гуманитарную» помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи со взрывом в центре Стамбула 13 ноября.

Читайте также: Макрон о взрыве в Турции: «Разделяем вашу боль»