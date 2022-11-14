Калининград, 14 ноября, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал сроки восстановления сотрудничества с Евросоюзом. Об этом сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на слова губернатора.

Kremlin.ru Антон Алиханов

«Мне кажется, мы [с Европой] к сотрудничеству вернёмся. Вопрос двух-трёх лет. Если смотреть с холодной головой на историю — столько воевали, но потом восстанавливали отношения. Политика — временно, а экономика и соседство — навсегда», — отметил глава региона.

Напомним, 18 июня Литва прекратила транзит в Калининград товаров, попавших под санкции ЕС. Антон Алиханов уточнил, что под санкции попали от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.