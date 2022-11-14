Брюссель, 14 ноября 2022, 16:03 — REGNUM Европейский союз готов попытаться ввести потолок цен на российскую нефть. Об этом 14 ноября сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью американскому агентству Bloomberg.
Она рассказала, что Еврокомиссия подготовила все необходимые инструменты для введения потолка на российскую нефть.
«Очень важно не только лишить Россию доходных поступлений, но и обеспечить приемлемый уровень цен для наиболее уязвимых стран», — сказала глава ЕК, уточнив, что конкретные параметры ограничений пока не согласованы.