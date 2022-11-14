Брюссель, 14 ноября, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Европейский союз готов попытаться ввести потолок цен на российскую нефть. Об этом 14 ноября сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью американскому агентству Bloomberg.

Урсула фон дер Ляйен

Она рассказала, что Еврокомиссия подготовила все необходимые инструменты для введения потолка на российскую нефть.

«Очень важно не только лишить Россию доходных поступлений, но и обеспечить приемлемый уровень цен для наиболее уязвимых стран», — сказала глава ЕК, уточнив, что конкретные параметры ограничений пока не согласованы.