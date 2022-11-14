Великий Новгород, , 16:06 — REGNUM Власти Новгородской области в 2023 году выделят больше средств на поддержку бизнеса. Об этом 14 ноября сообщил министр инвестиционной политики региона Денис Носачев, сообщает пресс-служба областного правительства.

Бюджет Дарья Антонова © ИА REGNUM

Объём выделяемых средств увеличат с 299,9 до 385,7 млн рублей. Эти деньги пойдут на выдачу льготных займов и поручительств, грантов молодым и социальным предпринимателям. Центр «Мой бизнес» и Новгородский центр поддержки экспорта получат поддержку для оказания услуг бизнесменам.

На поддержку экспорта отведено 1,8 млн рублей. Они пойдут на субсидии для экспортёров и на информационную поддержку. Другая статья расходов — создание особой экономической зоны «Новгородская».

«В следующем году уже начнут размещаться предприятия. Два первых резидента, две крупных компании уже одобрены экспертным советом», — заявил Носачев.

Отметим, что траты областного бюджета на ОЭЗ с 2021 по 2024 годы составят 6,9 млрд рублей. Из них 6,4 млрд рублей пойдут на инфраструктуру.

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