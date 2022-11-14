Москва, 14 ноября, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Непосредственно на цены, по которым Китай и Индия приобретают российскую нефть, планируемое введение потолка цен на российскую нефть существенно не скажется, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Клюкин.

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«Поставки в эти страны и раньше шли по прямым договорам и по ценам, ниже рыночных. Но за то теперь, когда все транспортные компании, рискующие попасть под американские санкции, будут вынуждены ограничивать поставки или брать большую премию за риск, Пекин и Нью-Дели получат возможность занять освободившиеся ниши.

Причем не только на рынке перевозок, но и на рынке страхования судоходства. Главное, чтобы расчеты по сделкам шли не в долларах и евро, а значит, Запад не может контролировать, где и по какой цене куплена нефть.

Но и для того, чтобы продавать в те страны, с которыми рассчитываться придется по-старинке, тоже можно найти возможности. В частности, китайские и индийские компании могут выступать в качестве перепродавцов нефти, которая будет куплена ими в России», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава минфина США Джанет Йеллен полагает, что ограничение цен на российскую нефть выгодно Китаю, Индии и другим покупателям.

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