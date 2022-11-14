Кишинёв, , 16:06 — REGNUM В Кишинёве сторонники оппозиционной партии «Шор» 14 ноября вышли на акцию протеста возле Апелляционной палаты столицы Молдавии. Трансляцию ведёт пресс-служба партии.

Акция протеста сторонников партии «Шор»

в Кишинёве partidulsor. md

Сообщается, что активисты пришли поддержать восьмерых задержанных региональных лидеров партии в день рассмотрения запросов их адвокатов об освобождении политиков из-под ареста.

«Мы очень хотим, чтобы сегодня мера пресечения была всем изменена не просто под судебный контроль, а на полное освобождение», — заявила на митинге депутат парламента республики от «Шор» Регина Апостолова.

Участники акции также скандируют: «Долой диктатуру» и «Свободу политзаключенным».

Напомним, ранее генпрокуратура Молдавии начала проверку после публикаций в СМИ, что оппозиционные партии якобы получают финансирование из России. Более 20 активистов партии «Шор», проводящей массовые протесты, включая депутата парламента Марину Таубер, находятся в СИЗО или под домашним арестом, по делу о незаконном финансировании партии.