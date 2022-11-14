Москва, 14 ноября, 2022, 15:58 — ИА Регнум. В Госдуме рассказали, как уберечь свои учетные записи от желающих погреть руки на восстановлении мобильных приложений, заблокированных в App Store и Play Market.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Телефоны

«Не исключаю, что найдутся желающие погреть на этой истории руки. Соглашусь с экспертами: ваши учетные данные передавать никому нельзя, даже специалистам технических служб — они тоже могут оказаться мошенниками. Старайтесь всегда вводить свои пароли самостоятельно, но никогда не делайте этого на чужих устройствах. А чтобы защитить свои права в случае возможной кражи учетных данных, требуйте оформления договора — даже если вам говорят, что это пустяковая услуга, факт её оказания лучше зафиксировать документально», — отметил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в СМИ насчитали порядка 2,5 тыс. объявлений об услугах по восстановлению, переносу или установке на iPhone приложений, которые ранее удалили из App Store.

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