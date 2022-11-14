Джакарта, 14 ноября, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Канада выделит $500 млн для оказания киевскому режиму дополнительной военной помощи. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо на саммите Группы двадцати (G20) в Индонезии.

President.gov.ua Джастин Трюдо

Выделение такой суммы предусмотрено канадским бюджетом на 2022 год. Средства пойдут на закупку военного оборудования, устройств для наблюдения и связи, топлива и медикаментов.

Кроме того, Канада вводит против России дополнительные санкции. Они затронут 23 сотрудника органов юстиции и безопасности, которые, по мнению канадских властей, причастны к систематическим нарушениям прав человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер киевского режима В. Зеленский рассказал об обещании Трюдо продолжать оказывать военную помощь Киеву. Трюдо и Зеленский также обсудили «важность продления зернового соглашения».

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