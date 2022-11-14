Бухарест, 14 ноября, 2022, 15:53 — ИА Регнум. В аэропорту им. Анри Коанда столицы Румынии Бухареста был задержан гражданин Испании, в багаже которого обнаружили гранату. Об этом 14 ноября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Nbmlawyers.com Арест

Согласно официальной информации, владельцем опасного груза оказался 31-летний полицейский из Мадрида, следовавший рейсом в Малагу. Вызванная бригада саперов не обнаружила в боеприпасе пиротехнического материала. При этом владелец груза не смог объяснить его происхождение.

Ведется следствие. Как утверждают румынские правоохранители, после непродолжительного допроса мужчина был отпущен.

Напомним, ранее власти Румынии объявили о намерении усилить охрану аэропортов и железнодорожных вокзалов.