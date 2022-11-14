Москва, , 15:52 — REGNUM Сейчас существенные изменения порядка оформления и получения выплат пенсионерам, ухаживающим за родственниками, в большей степени будут востребованы, поскольку это материальная поддержка для пенсионеров, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ " Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В России достаточно семей, состоящих из двух пенсионеров, один из которых по своему состоянию нуждается в уходе.

Важно и главное отличие от других выплат пенсионерам то, что выплата может быть назначена и работающим пенсионерам.

Это как раз та выплата, которая будет очень востребована, тем более, что оформить можно достаточно просто, обратившись в Пенсионный фонд РФ», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в РФ прибавка к пенсии в размере 2400 рублей может быть с декабря 2022 года оформлена ухаживающими за родственниками пенсионерами.

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