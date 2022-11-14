Сухум, , 15:56 — REGNUM Министерство иностранных дел Абхазии соболезнуют семьям и близким погибших в результате теракта в Стамбуле. Это заявление было обнародовано 14 ноября медиацентром абхазского МИД.

Флаг Абхазии

«МИД Абхазии глубоко потрясен трагическими событиями в Турции, унесшими жизни невинных людей!» — говорится в сообщении.

В ведомстве «решительно осудили» организацию взрыва в Стамбуле и заявили о необходимости бороться со всеми видами терроризма. Отмечается, что среди погибших и пострадавших во время теракта нет граждан Абхазии и представителей абхазской диаспоры в Турции.

Напомним, правоохранители в Турции задержали женщину, которую подозревают в причастности к взрыву в Стамбуле. Она дала признательные показания.

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